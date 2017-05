Baader Bank AG verstärkt Capital Markets Bereich

Baader Bank AG verstärkt Capital Markets Bereich

12.05.2017

Unterschleißheim, den 12.05.2017: Cord Kunze verstärkt seit dem 1. Mai 2017 als Managing Director den Capital Markets Bereich der Baader Bank. Der 46-jährige Kunze bringt eine Fülle von Erfahrung aus zahlreichen bedeutenden deutschen und internationalen Equity Capital Markets Transaktionen mit wie u.a. Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Platzierungen und Wandelanleiheemissionen für Unternehmen, Finanzinstitute und Private Equity Gesellschaften, die er in führender Position begleitete.

Herr Kunze wird gemeinsam mit dem Team den Geschäftsbereich Capital Markets bei der Akquisition, Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen weiter ausbauen und direkt an das Vortandsmitglied Christian Bacherl berichten.

Vor seinem Wechsel zur Baader Bank war Herr Kunze Managing Director bei HSBC in Frankfurt am Main, deren Neupositionierung des Equity Capital Markets Geschäfts in Deutschland er maßgeblich mitgestaltete. Zuvor war er mehrere Jahre im Bereich Equity Capital Markets / Equity Corporate Finance bei Credit Suisse tätig, zu der er von Dresdner Kleinwort wechselte, wo er seine Equity Capital Markets Karriere vor mehr als 17 Jahren begann. Herr Kunze ist Diplom-Wirtschaftsingenieur des KIT Karlsruher Institut für Technologie und hält einen MBA der RSM Rotterdam School of Management.

"Wir freuen uns, Cord Kunze in unserem Team zu begrüßen. Dies unterstreicht unser Bestreben, die Position der Baader Bank im Investment Banking zu stärken und weiter auszubauen", erklärte Christian Bacherl, Mitglied des Vorstands der Baader Bank.

Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland

Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Group Management & Communication

T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 Katharina.Beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Im Bereich Capital Markets fungiert sie als unabhängiger Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen und übernimmt die Strukturierung und Durchführung von Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen. Mit einem Team von erfahrenen Aktienanalysten und Strategen begleitet die Baader Bank Unternehmen zum Kapitalmarkt. In Kombination mit ihrer Rolle als Corporate Broker verschafft sie ihren Unternehmenskunden (Fokus auf DACH-Region) einen breiten Zugang zu internationalen Investoren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 29 1880

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

