12.05.2017

Berlin, 12.05.2017 - Die CLERE AG hat heute ihren Bericht zum 1. Quartal 2017 veröffentlicht.

Das Unternehmen hat sich im Berichtszeitraum mit 25 % an einer deutschen Projektgesellschaft beteiligt, die einen Solarpark in Japan mit 30 MWp plant sowie einen operativen Solarpark in Italien mit einer Leistung von 1 MWp erworben.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei -544 TEuro, das Ergebnis vor Steuern bei -242 TEuro. Eine Vergleichbarkeit mit den Zahlen der Vorjahresperiode ist aufgrund des geänderten Geschäftszweckes nur stark eingeschränkt möglich.

Nach Steuern wies der Konzern einen Fehlbetrag von -189 TEuro aus. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,03 Euro.

Das Eigenkapital des Konzerns beträgt zum 31. März 2017 148,1 Mio. Euro, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 91,6 %.

Zum Bilanzstichtag verblieben im Konzern Zahlungsmittel in Höhe von 125,2 Mio. Euro. Damit stehen dem Konzern ausreichend Mittel für den weiteren Aufbau des neuen Geschäfts zur Verfügung.

Der Bericht zum 1. Quartals 2017 ist ab sofort auf der Website der Gesellschaft (www.clere.de) abrufbar.

