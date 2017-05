Auf den ersten Blick fallen die Zahlen von ThyssenKrupp enttäuschend aus. Der DAX-Konzern ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gefallen. Dies liegt allerdings vornehmlich an Abschreibungen auf das verlustreiche Stahlwerk in Brasilien. Operativ lief es dagegen gut, die Prognose wird deshalb nach oben angepasst. Was überwiegt?

Den vollständigen Artikel lesen ...