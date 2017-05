Klartext: United Internet und Nordex

Liebe Leserin, lieber Leser,

eben kommt eine sehr interessante Meldung von United Internet rein. Demnach will man die "starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt werden".

Chart United Internet Aktie



Quelle: tradingview.com

Wie? Durch eine enge Zusammenarbeit mit Drillisch! Aktuell ist die Lage so: United Internet ist laut eigenen Angaben mit 20,08% an Drillisch beteiligt.

Nun soll die Telekommunikationstochter von United Internet - mit dem nahle liegenden Namen "1&1 Telecommunication SE" in Drillisch eingebracht werden. Wieviel diese Tochter wert ist? Dazu die Angabe von United Internet: "Die Unternehmensbewertung der 1&1 Telecommunication SE wird im Rahmen der Transaktion auf 5,85 Mrd. EUR beziffert."

Noch ist offen, ob die Drillisch-Aktionäre zustimmen werden

Also ein schlichter Verkauf dieser Tochter an Drillisch? Keineswegs! Denn Drillisch zahlt dafür nicht in Cash - sondern in eigenen Aktien. Die Details:

So soll Drillisch in einem ersten Schritt für 7,75% an der 1&1 Telecommunication SE exakt 9.062.169 neue Drillisch-Aktien an United Internet abgeben.

Wo diese Aktien herkommen? Gewissermaßen aus dem Nichts - es soll sich dabei um eine "Sachkapitalerhöhung I" handeln, unter Bezugsrechteausschluss für die Alt-Aktionäre.

Und dann soll in einem nächsten Schritt die restlichen 92,25% der Aktien auch noch an Drillisch abgegeben werden.

Dafür müsste dann Drillisch mit sage und schreibe 107.937.831 neuen Drillisch-Aktien bezahlen.

Das geht aber nicht so ohne weiteres - da muss eine außerordentliche Hauptversammlung von Drillisch zustimmen. Diese soll am 25. Juli 2017 stattfinden. Und da ist natürlich noch offen, ob es dafür die Zustimmung der Drillisch-Aktionäre geben wird.

Dann der Blick auf Nordex:

Nordex hat die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht - und die kamen gar nicht gut an. Der Aktienkurs sackte umgehend von gut 14 Euro auf 13,20/30 Euro nach unten. Wie sahen die Quartalszahlen denn aus? Hier die Eckdaten:

Der Umsatz stieg um 1,8% auf 648,4 Mio. Euro

Das Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern) brach um 61,9% ein, von 44,9 Mio. im ersten Quartal 2017 auf 17,1 Mio. Euro im vergangenen Quartal

Der Gewinn pro Aktie sank deutlich, von 0,31 Euro auf 0,07 Euro

Quelle: Nordex ZWISCHENMITTEILUNG ZUM 31. MÄRZ 2017

Nordex: Die Auftragseingänge enttäuschen

Und nicht nur das: Auch die Auftragseingänge sanken deutlich! Das Volumen der Auftragseingänge betrug demnach im ersten Quartal 333 Mio. Euro (bei Issos Keilerei?). Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2016 waren es noch 541 Mio. Euro gewesen. Und bekanntlich sind die Auftragseingänge von heute die Umsätze von morgen.

Und das gefällt mir gar nicht, wenn die Auftragseingänge in einem Quartal nur gut die Hälfte der Umsätze in diesem Quartal erreichen! Zudem beunruhigt die sehr deutlich gesunkene Profitabilität.

Der Vorstandsvorsitzende kommentierte die Zahlen allerdings so, dass man im Plan liege, er sehe gutes Potenzial, "auch beim Volumen wieder Fahrt aufzunehmen". Die Prognose für 2017 wurde explizit bestätigt. Das Volumen werde "über die Sommermonate anziehen", und für das Gesamtjahr prognostiziert er einen Umsatz von 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro.

Der Reaktion des Aktienkurses zufolge sind aber nach Vorlage der Zahlen offensichtlich einige Marktteilnehmer(innen) skeptisch geworden, dass die Prognose für 2017 erreicht oder übertroffen werden kann.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Die Weisheit begleitet den Fluss." - Chinesisches Sprichwort

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr

Michael Vaupel