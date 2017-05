Die Ideen zu seinem "Adaptive Moving Average" sind bei Perry J. Kaufman schon in den 70er Jahren entstanden. Kaufman geht davon aus, dass es in seitwärts verlaufenden Marktphasen ratsam ist, die Länge der betrachteten Trends, also die Periodenzahl eines die Trendrichtung anzeigenden Gleitenden Durchschnitts, zu vergrößern, um die Zahl der angezeigten Trendwechsel in...

Den vollständigen Artikel lesen ...