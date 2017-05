Marathon Gold nutzt die Gunst der Stunde. Der Goldexplorer sammelt im Rahmen einer "Bought-Deal"-Finanzierung, also einer von den Banken komplett zugesicherten Finanzierung, 16,18 Mio. CAD ein. Marathon konnte die Kapitalmaßnahme auf Grund des großen Interesses ausweiten. So platziert die unterzeichnende Bank RBC Capital Markets 14 Mio. neue Aktien. Acht Millionen Aktien werden dabei als "Flow-Through"-Aktien bei einem Kurs von 1,25 CAD ausgegeben. Das Besondere bei dieser Art Aktie ist, dass Investoren erhebliche Steuervorteile geltend machen können. Im Gegenzug sind die Unternehmen, die übrigens ihre Projekte in Kanada haben müssen, dazu verpflichtet, ...

