Villach/Fresach (pts011/12.05.2017/09:30) - Die "Zukunft der Freiheit" steht im Mittelpunkt der Europäischen Toleranzgespräche 2017 im Kärntner Bergdorf Fresach, die "Freiheit als Innovationstreiber für die Wirtschaft" wird am 2. Juni behandelt. Im Rahmen des Unternehmerinnentages kommen unter anderem Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Sylvia Gstättner, Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, die Demografin Elisabeth Gruber und die als "Waxing-Lady" bekannt gewordene Beauty-Unternehmerin Katja Wagner zu Wort. Tickets sind noch zu haben. http://www.fresach.org/anmeldung Eröffnet wird der Diskussionsreigen mit einem Gespräch über die Werte der freien Welt mit dem emeritierten Psychoanalytiker an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Prof. Klaus Ottomeyer, und einer Podiumsdiskussion über den freien Markt und "Eine Wirtschaft für alle: Utopie oder längst verwirklicht". Im Anschluss daran geben die bekannten Autoren Jürgen Roth und Peter Heintel Einblick ins "Spinnennetz der Macht" beziehungsweise in das Thema "Angst als Preis der Freiheit". Am Nachmittag stehen Foren zum Thema "Freihandel" (Globalisierung und Regionalisierung) und "Freies Unternehmertum" (Kapitalismus und Bürokratie) auf dem Programm. "Wieviel Freiheit braucht die Wirtschaft?" und wie kann die immer mehr ausufernde Bürokratie gezügelt werden? Mit dabei Top-Experten aus der der EU-Kommission und der IV, Johann Sollgruber und Igor Sekardi, Tourismusforscher Peter Zellmann, sowie Unternehmerinnen aus Kärnten wie Christiane Holzinger, Sabrina Schütz-Oberländer und Ingun Kluppenegger. Intensiv-Workshops für Frauen Wer sich lieber in einen der Workshops einklinkt, hat die Auswahl zwischen Intensivkursen über "Die Macht der Sprache und des Sprechens" (mit Prof. Elisabeth Schrattenholzer), Frauen in der Kirche, Frauen im Islam: Was wir voneinander lernen können (mit Autor Hassan Baroud und evang. Theologin Maria Moser) und einem Spieltraining: Wie man Vielfalt positiv begegnet (Bea Ainetter). Jazz-Konzert zum Ausklang Der Unternehmerinnentag findet mit musikalischen Erinnerungen am Abend seinen Ausklang. Das bekannte Jazzduo Christoph Pepe Auer und Manu Delago liefert mit "Songs, I like" eine sorgfältige Auswahl an Eigenkompositionen und Arrangements "musikalischer Jugenderinnerungen", die den Komponisten und Musiker seit geraumer Zeit begleiten. Nach vielen Jahren intensiver Konzerttätigkeit im In- und Ausland tritt Christoph Pepe Auer (Saxophonist, Klarinettist und Gründer des Labels Session Work Records) erstmals in Kärnten auf. Mit dabei ist der in London lebende Tiroler Perkussionist und Komponist Manu Delago, der vor allem durch sein Hang-Solo "Mono Desire" bekannt wurde, das online millionenfach angeklickt wurde und auf Youtube unter die Top30 der bestbewerteten Musikvideos gewählt wurde. Information: presse@fresach.org Tickets: Tel. 0699-11063656 http://www.fresach.org (Ende) Aussender: Denk.Raum.Fresach Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 699-18114006 E-Mail: presse@fresach.org Website: www.fresach.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170512011

