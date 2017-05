Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Henkel von 119 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie erwartet sei der Konsumgüterkonzern stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Jeff Stent in einer Studie vom Freitag. Er frage sich allerdings, warum das Henkel-Management lediglich ein Gewinnwachstum je Aktie von 7 bis 9 Prozent in Aussicht stelle. Dies reiche nicht aus, um die Konkurrenz bei der Aktienrendite in den Schatten zu stellen./she/fbr

ISIN: DE0006048432