Dortmund, 12. Mai 2017: Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat in seiner gestrigen Sitzung Prof. Dr. Günter Zimmer zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit ernannt. Prof. Dr. Zimmer ist einer der Gründer der Elmos und hat das Unternehmen mehr als 30 Jahre maßgeblich geprägt. Er war an allen zentralen Weichenstellungen beteiligt und hat so den heutigen Erfolg ermöglicht.

Das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden hat er auf eigenen Wunsch an Dr. Klaus Weyer, ebenfalls ein Elmos-Gründer, ehemals Vorstandsvorsitzender und bisheriger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, übergeben. Prof. Dr. Zimmer ist, neben seiner Ernennung zum Ehrenvorsitzenden, ab sofort stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. Beide wurden einstimmig durch den Aufsichtsrat gewählt.

Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

