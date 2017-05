Rainer Lemm (GS&P): Die Luxusgüterindustrie im Blick

Der GS&P Fonds Family Business schwelgt im Luxus - denn vor allem die Unternehmen der Luxusgüterindustrie tragen die gute Performance im bisherigen Jahresverlauf. Aktuell liegt die Wertentwicklung in diesem Jahr bei über 14% und somit über den wesentlichen europäischen Indizes.

Getreu dem Motto "never change a winning team" haben wir im letzten Monat keine wesentliche Veränderung in der Zusammensetzung des Fonds vorgenommen. Die geringe Transaktionshäufigkeit erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass die positive Bewegung von einem breiten Teil des Portfolios getragen wird. Die derzeitige Entwicklung entspricht unserer Idealvorstellung von sich kontinuierlich weiterentwickelnden Familienunternehmen und kommt uns als langfristigen Investoren natürlich sehr entgegen.

Kommen wir zurück zu den Luxusgütern: Die gesamteBranche hat in den letzten Jahren unter der Konjunkturabkühlung in Chinagelitten, die ja letztlich nur eine Normalisierung des wirtschaftlichenWachstums auf hohem Niveau bedeutet. Bei der absoluten Größe von fast USD 11Billionen BIP (mehr als das Dreieinhalbfache des deutschen BIP) ist dasausgewiesene Wachstum von 6% enorm. Der wachsendechinesische Mittelstand ist sehr markenbewusst und zahlungsbereit,wenn es um Statussymbole geht; dies stützt die Unternehmen des Sektors. DieZunahme dieser Bevölkerungsschicht hat über die Zeit auch einen Hemmschuh beimErwerb von Luxusgütern gelöst, nämlich die Antikorruptionsregeln deschinesischen Politbüros. Diese wurden in Einzelfällen immer wiederöffentlichkeitswirksam umgesetzt, um das Bewusstsein der handelnden Kader zuschärfen. Die Kultur der wirtschaftlichen Geschenke ist jedoch vermehrt durchden privaten Konsum ersetzt worden, was der Luxusbranche seit mehr als einemhalben Jahr zu starkem Auftrieb verholfen hat.

Vondiesem Auftrieb haben auch die sechs im GS&P Fonds Family Businessenthaltenen Luxuswerte profitiert: als erstes ist hier dieitalienische SalvatoreFerragamo zu nennen. Der Gründer und Namensgeber begann seineKarriere in den 1920er Jahren in Kalifornien, wo er Entwürfe fürHollywood-Produktionen anfertigte. Heute konzentriert sich das Unternehmenhauptsächlich auf die Herstellung von Schuhen (Umsatzanteil 43%) undLuxustaschen (37%) mit entsprechend hohen Margen. China ist mit 20% Umsatzanteilinzwischen genauso bedeutend wie der in 100 Jahren gewachsene US-Markt. DieFerragamo-Aktie hat seit Jahresanfang 31% zugelegt.

Dicht gefolgt wird Ferragamo bei derWertentwicklung von ChristianDior (+28%) und LVMH(+30%). Am 25.04. hat LVMH ein Übernahmeangebot für Christian Dior i.H.v. EUR260 pro Aktie vorgelegt. Nachdem LVMH, die dem französischen Milliardär BernardArnault gehört, bereits 73% von Dior besitzt, soll die Komplettübernahme derStrukturvereinfachung auf Konzernebene dienen. Da es noch eine kleineOptionskomponente gibt, haben wir nur einen Teil von Dior verkauft und haltenden Rest zunächst weiter.

Der Family Business Fonds verfügt mit den beidenUhren- und Schmuckherstellern Swatch(+26%) und Richemont(+23%) noch über weitere Zugpferde, die von Lu2018Oreal(+11%) ergänzt werden. Lu2019Oreal bietet sich nicht auf den ersten Blick alsLuxusgüterwert an, verfügt jedoch mit Lancome, Biotherm und den ParfümmarkenGiorgio Armani und Ralf Lauren über einen 30%igen Luxusanteil, der ein solidesStandbein neben den Kosmetik- und Pflegeprodukten bildet. Angesichts dermakroökonomischen Entwicklung und der weiter sehr guten Liquiditätsversorgungkönnte der beschriebene Trend aus unserer Sicht noch weiter anhalten.