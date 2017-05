Die Nordex (WKN:A0D655)-Aktie ist nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen des abgelaufenen Quartals mal wieder um einige Prozentpunkte gefallen. Der Grund für den Kurssturz war der gegenüber dem Vorjahresquartal massiv eingebrochene Gewinn. Die große Frage ist nun, ob sich hier ein Trend entwickelt (oder vielmehr fortsetzt), oder es in absehbarer Zeit wieder bergauf gehen kann.



Schauen wir uns dazu die Geschäftsprognose des Managements einmal genauer an.

Umsatz in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich leicht unter dem Vorjahreswert

Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr liegt leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 3,4 Milliarden Euro. Konkret wird ein Umsatz in der Spanne von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...