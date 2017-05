Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 12.05.2017 Kursziel: 4,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 17.2.2017, Hochstufung von Reduce auf Add Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 4,20. Zusammenfassung: SFC Energy hat am 11. Mai Q1-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg um 27% und übertraf unsere Prognose. Die Ergebnisse verbesserten sich aufgrund einer im Vergleich zu Q1/16 niedrigeren Bruttomarge nur leicht. Eine deutliche Erhöhung des Auftragsbestands auf EUR16 Mio. deutet auf ein gutes Q2 hin. SFC hat ihre Guidance (Umsatz EUR50-55 Mio. und eine deutlich verbesserte Profitabilität) bestätigt. Wir bekräftigen unsere Hinzufügen-Empfehlung bei einem leicht erhöhten Kursziel von EUR4,20 (bisher: EUR4,10). First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 4.10 to EUR 4.20. Abstract: On 11 May, SFC Energy published Q1 figures and held a conference call. Revenues were up 27% and topped our forecast. Earnings improved only slightly due to a lower gross margin compared to Q1/16. A significant increase (+59%) in the order backlog to EUR16m bodes well for Q2. SFC confirmed its guidance (sales EUR50-55m and significant improvement in profitability). We reiterate our Add rating at a slightly increased price target of EUR4.20 (previously: EUR4.10). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15161.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0007568578

AXC0134 2017-05-12/11:22