One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG - Singulus Technologies veröffentlicht Bericht für das erste Quartal 2017 - Wertaufholung der Anleihegläubiger bei rd. 97,4%

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG - Singulus Technologies veröffentlicht Bericht für das erste Quartal 2017 - Wertaufholung der Anleihegläubiger bei rd. 97,4% 12.05.2017 / 11:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG - Singulus Technologies veröffentlicht Bericht für das erste Quartal 2017 - Wertaufholung der Anleihegläubiger bei rd. 97,4%

München, 12. Mai 2017

- Singulus Technologies erreicht operative Profitabilität - Wertaufholung der Anleihegläubiger bei rd. 97,4%

Die Singulus Technologies AG hat heute den Bericht für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Begleitend zu dem Bericht hat die Gesellschaft auch eine Präsentation zu den Zahlen des ersten Quartals 2017 veröffentlicht.

Der Bericht zeigt einen deutlichen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr und eine Rückkehr zu einem positiven operativen Ergebnis. Zu einem hohen Auftragsbestand kommt die Unterzeichnung eines weiteren Vertrags für die Lieferung von CIGS-Produktionsanlagen.

Mit einem positiven EBIT (Einkünfte vor Zinsen und Steuern) in Höhe von EUR 1,4 Mio. und einem Ausblick auf ein einstelliges, positives EBIT zum Geschäftsjahresende, hat die Singulus Technologies AG die Rückkehr zur operativen Profitabilität im ersten Jahr nach der Restrukturierung geschafft.

Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses und der im Rahmen der Restrukturierung 2016 neu begebenen Unternehmensanleihe (WKN: A2AA5H / ISIN: DE000A2AA5H5) wider. Das mit der One Square Advisory Services GmbH (für die Anleihe) verhandelte und umgesetzte Finanzrestrukturierungskonzept beinhaltete die Umwandlung der alten Anleihe in 96 Aktien und EUR 200,- nominal der neuen Anleihe.

Gemessen an einem Aktienkurs von EUR 8,25 pro Aktie und einem Kurs der neuen Anleihe von 91,2% per 12. Mai 2017, entspricht dies einer Wertaufholung von 97,4% pro EUR 1.000,- nominal der alten Anleihe.

Zur Nachricht der Gesellschaft:

http://www.singulus.de/de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/ar ticle/singulus-technologies-veroeffentlicht-bericht-fuer-das-1-quart al-2017/7.html?cHash=ac21796742bdbce593bb0aab7f4ef330

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München singulus@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

12.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

573089 12.05.2017

AXC0139 2017-05-12/11:23