DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co wird nach einem guten Start ins zweite Quartal optimistischer fürs Gesamtjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte 2017 um mindestens 10 Prozent zulegen, erklärte Vorstandschef Gisbert Rühl am Freitag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf. Das bestätigte ein Firmensprecher auf Nachfrage; er sprach von einem guten Lauf im April.

Zuvor hatte das Management ein Gewinnplus von 5 bis 10 Prozent angestrebt. Die Aktie reagierte mit einem Aufschlag von zuletzt knapp 2 Prozent./das/stb

ISIN DE000KC01000

AXC0152 2017-05-12/11:44