In seiner wöchentlichen Sendung blickt Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR auf die aktuellen Entwicklungen im Autosektor. Im Fokus stehen diesmal BMW, Leoni, Paragon, Norcom und Lion E-Mobility. Gerade Leoni hat in dieser Woche mit starken Zahlen überzeugt. Außerdem geht es im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth um Borussia Dortmund. Der BVB steht dank des Sieges über Hoffenheim auf dem wichtigen dritten Tabellenplatz. Durch den Einzug in das Pokalfinale winkt außerdem ein Titel. Trotzdem gibt es auch Probleme beim BVB.