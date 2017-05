pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo ins Geschäftsjahr 2017 und bietet zukünftig auch Sportwetten an

pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo ins Geschäftsjahr 2017 und bietet zukünftig auch Sportwetten an

12.05.2017

- Anhaltendes Wachstum und hohe Profitabilität - Steigerung der Wetteinsätze um 25% - EBIT wächst um 12% auf TEUR 635 - Eintritt in den Sportwettenmarkt unter www.sportwetten.de noch in 2017

Geschäftsentwicklung Die pferdewetten.de AG, einer der größten deutschen Anbieter für Online-Pferdewetten, hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal 2017 fortgesetzt und wiederum ein starkes EBIT in Höhe von TEUR 635 (zum Vergleich: TEUR 566 im Q1 2016) sowie mit TEUR 542 ein sehr gutes 1. Quartal-Ergebnis nach Steuern erzielt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,13 (Q1 2016: EUR 0,14).

Der Umsatz konnte um 5 % von TEUR 1.765 im ersten Quartal 2016 auf TEUR 1.852 im ersten Quartal 2017 gesteigert werden. Die Wetteinsätze im Online-Bereich stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 25% wieder besonders deutlich.

Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag am 31.12.2016 von TEUR 11.734 auf TEUR 12.317 zum 31.03.2017. Die Bilanzsumme ist mit TEUR 15.754 gegenüber dem 31.12.2016 (TEUR 14.860) um 6% gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 78 Prozent. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren beträgt per 31.03.2017 TEUR 8.899 und liegt damit über dem des Bilanzstichtags 31.12.2016 (TEUR 7.930). Von den Bankguthaben sind TEUR 1.009 als Kundengelder nicht frei verfügbar (31.12.2016: TEUR 968).

Ausblick

Die vornehmlich im Ausland generierten neuen Kunden sowie der Start von Kooperationen mit Drittanbietern im Laufe des ersten Quartals haben zu einem erneuten Wachstum der aktiven Spieler wie auch der Umsatzzahlen geführt. Der Vorstand erwartet für die nächsten Monate kontinuierlich wachsende Erträge aus der Pferdewette - sowohl aus dem Bereich des organischen Kundenwachstums wie auch verstärkt aus dem Dienstleistungsgeschäft für Drittanbieter.

Erweitert wird das Geschäftsmodell noch im laufenden Geschäftsjahr durch den in dieser Woche beschlossenen Wiedereinstieg in den Sportwettenmarkt. Unter der Domain www.sportwetten.de wird die Gesellschaft ihren Kunden noch in 2017 auch Sportwetten anbieten und damit einen Cross Selling-Effekt mit den Bestandskunden erzielen können. Darüber hinaus wird die pferdewetten.de AG ihre positiven Cash-Flows aus dem Pferdewettgeschäft in zusätzliches Kunden-, Umsatz- und Ertragswachstum in der Sportwette einsetzen. Aktuell befindet sich die Gesellschaft in den finalen Gesprächen zum Setup ihrer zukünftigen Sportwettenplattform. "Wir haben mit dem Rückkauf der Domain "www.sportwetten.de" eine Perle und ein echtes Asset erstanden und uns lange überlegt, wie wir dessen Potential bestmöglich entfalten können. Wir sind überzeugt, dass wir als Wettprofis zusammen mit den richtigen Partnern auch in der Sportwette erfolgreich am Markt agieren können und neben dem Umsatz- und Ergebniswachstum der Pferdewette eine zweite Wachstumsrakete zünden können. Die stetig positive Entwicklung unserer Kennzahlen in den letzten Jahren zeigt unsere nachhaltige Geschäftspolitik, von der wir auch zukünftig nicht abweichen werden", sagt CEO Pierre Hofer. "Diese nachhaltige Geschäftspolitik der Vergangenheit gibt uns nun die Möglichkeit, aus den vorhandenen finanziellen Mitteln und positiven Cash Flows mit der Sportwette breiter aufgestellt noch schneller zu wachsen."

Weit fortgeschritten ist mittlerweile die Erstellung des Wertpapierprospektes zur Zusammenführung der unterschiedlichen Aktiennotierungen in eine einheitliche Wertpapierkennnummer. Von dieser Zusammenführung erwartet sich die Gesellschaft neben mehr Kapitalmarkttransparenz vor allem auch eine verbesserte Liquidität im Handel der Aktie.

Die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des Geschäftsmodells um die Sportwette sind aktuell Gegenstand umfangreicher Planungen und Analysen und können nach heutigem Sachstand noch nicht belastbar kommuniziert werden. Aus diesem Grund sieht der Vorstand derzeit davon ab, seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2017 zu ändern und geht zunächst weiterhin von einem EBIT zwischen 1,8 Mio. und 2,2 Mio. Euro aus.

Kennzahlen

01.01. 01.01. 01.01. - 31.03.2017 - 31.03.2016 - 31.03.2015

Umsatzerlöse TEUR 1.852 TEUR 1.765 TEUR 1.617

EBITDA TEUR 711 TEUR 632 TEUR 556 EBIT TEUR 635 TEUR 566 TEUR 504 Ergebnis nach Steuern TEUR 542 TEUR 518 TEUR 524 Ergebnis je Aktie EUR 0,13 EUR 0,14 EUR 0,15 Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 TEUR 3.603 TEUR 3.603

31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015

Eigenkapital TEUR 12.317 TEUR 11.734 TEUR 7.859 Eigenkapitalquote 78% 79% 73% Bilanzsumme TEUR 15.754 TEUR 14.860 TEUR 10.727

Liquide Mittel und Wertpapiere TEUR 8.899 TEUR 7.930 TEUR 3.707

Prüfungshinweis

Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2017 wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Düsseldorf, den 12.05.2017

Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 99 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag

