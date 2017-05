Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG Unternehmen: Uzin Utz AG ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 12.05.2017 Kursziel: 65,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Q1 2017: Umsatzdynamik hat wieder Fahrt aufgenommen Uzin Utz hat heute seine Zwischenmitteilung zu Q1 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen bereits am Dienstag Umsatz und Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit berichtet hatte. [Tabelle] Umsatz wächst wieder zweistellig: Gute Konjunkturdaten in den für Uzin Utz relevanten Regionen sowie eine gute Auftragslage im deutschen Wohnungs- und Wirtschaftsbau aufgrund der milden Witterungsbedingungen führten in den ersten drei Monaten zu einem 12%igen Umsatzanstieg auf 72,7 Mio. Euro. Damit konnte das Unternehmen nach der leichten Wachstumsabschwächung in H2 2016 (+6%) an die Umsatzdynamik des H1 2016 (+10%) anknüpfen und diese sogar übertreffen. Dies sollte jedoch auch auf die höhere Anzahl der Arbeitstage in Q1 2017 zurückzuführen sein. EBIT legt überproportional zu: Trotz einer gestiegenen Materialeinsatzquote i.H.v. 40,9% (Q1 2016: 39,8%) stieg das EBIT überproportional um knapp 22% auf 6,1 Mio. Euro, was insbesondere durch den unterproportionalen Anstieg der Personalkosten sowie durch ein leicht gesunkenes Abschreibungsvolumen bedingt war. Hauptversammlung stimmt Dividendenerhöhung zu: Im Rahmen der am Dienstag abgehaltenen Hauptversammlung wurde die Ausschüttung einer Dividende i.H.v. 1,30 Euro pro Aktie beschlossen. Die Dividendenrendite beträgt 1,9%. Wachstum sollte sich in den nächsten Quartalen fortsetzen: Vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturaussichten sowie der positiven Impulsen aus der deutschen Bauwirtschaft und hier insbesondere dem Wohnungsbau rechnet Uzin Utz auch für den Rest des Jahres mit einer soliden positiven Entwicklung. Aufgrund der leicht besser als erwarteten Zahlen haben wir unsere Modellannahmen marginal nach oben angepasst. Zudem sind wir etwas optimistischer in Bezug auf das langfristige Margenpotenzial des Unternehmens und haben unsere Erwartungen im DCF-Modell leicht erhöht. Fazit: Uzin Utz ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, das Unternehmen liefert nachhaltig hohe Wachstumsraten, die sich überproportional auf das Ergebnis auswirken. Wir erwarten einen anhaltend positiven Newsflow, sehen diesen nach dem fast 25%igen Kursanstieg seit Anfang April jedoch im Kurs eskomptiert. Wir bestätigen daher unsere Halten-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 65,00 Euro (zuvor: 60,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15159.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

