PANTALEON Entertainment AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis PANTALEON Entertainment AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016 12.05.2017 / 11:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PANTALEON Entertainment AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

- Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 16,3 Mio. Euro - Weitere Unternehmensentwicklung voll im Plan - Globaler PANTAFLIX Roll-Out läuft auf Hochtouren

Kronberg im Taunus, 12.05.2017 - Die PANTALEON Gruppe (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) hat auf Basis der vorliegenden Einzelabschlüsse das Geschäftsjahr 2016 planmäßig erfolgreich abgeschlossen. Die Umsätze und Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beliefen sich im Geschäftsjahr 2016 trotz einer signifikanten Phasenverschiebung in Höhe von mehreren Millionen Euro auf 16,3 Mio. Euro gegenüber 20,3 Mio. Euro im Vorjahr. Zur Phasenverschiebung ist es gekommen, da das vom Umsatzvolumen mit Abstand größte Kinofilm-Projekt "Hot Dog" zwar bereits weitgehend im Geschäftsjahr 2016 gedreht wurde, aber erst mit seiner Fertigstellung in 2017 umsatzwirksam erfasst wird und sich daher nicht in den Erträgen 2016 wiederfindet. Mittlerweile wurde "Hot Dog" nach Ende des Berichtzeitraums im Januar 2017 erfolgreich abgedreht und wird wie geplant bereits im laufenden Geschäftsjahr gemeinsam mit Warner Bros. der ersten Auswertungsphase in den Kinos zugeführt.

Das von hohen Investitionen in PANTAFLIX gekennzeichnete Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von -1,6 Mio. Euro gegenüber -0,5 Mio. Euro im Vorjahr lag exakt im Rahmen der jüngst von Analysten geäußerten Erwartungen. PANTAFLIX startete zum Ende des Berichtszeitraums und befindet sich gegenwärtig erfolgreich im globalen Roll-Out.

Das vorläufig ermittelte operative Ergebnis des Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 9,3 Mio. Euro gegenüber einem EBITDA in Höhe von 8,8 Mio. Euro im Vorjahr und konnte somit erneut gesteigert werden.

"Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir überaus erfolgreich die Grundlage für das künftige Wachstum der Unternehmensgruppe gelegt", erklärt der Vorstandsvorsitzende Dan Maag. "Insbesondere die Investitionen in die Entwicklung von PANTAFLIX prägten unser Ergebnis in der Vergangenheit. Doch diese Investitionen der vergangenen Jahre haben sich mehr als gelohnt. Der globale Roll-Out von PANTAFLIX läuft nun auf Hochtouren und bereitet uns gegenwärtig größte Freude."

Im Geschäftsbereich Filmproduktion wurde im Geschäftsjahr 2016 unter anderem gemeinsam mit Warner Bros. die Serie "You are Wanted" gedreht, die sich beim Start in 200 Territorien weltweit im Frühjahr 2017 nach dem Berichtszeitraum zur erfolgreichsten Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland entwickelte und am Startwochenende in 70 Ländern zu den fünf meist gesehenen Serien auf Amazon Prime Video gehörte. Von Amazon wurde bereits kurz nach Start eine zweite Staffel geordert, die noch im laufenden Geschäftsjahr produziert werden soll.

Im Geschäftsbereich Video on Demand wurde PANTAFLIX im Berichtszeitraum zur Marktreife gebracht. Das unter anderem in Berlin beheimatete Entwickler-Team baute erfolgreich eine Infrastruktur auf, die es PANTAFLIX ermöglicht Petabytes an Filmen von Filmemachern direkt an Konsumenten weltweit zu kommerzialisieren. Mit einer hochleistungsfähigen Transcoding-Technologie für den Abruf auf den unterschiedlichen Devices, Smart-TVs und unter pantaflix.com, einem digitalen Rechtemanagement von Weltniveau und einem automatisierten Accounting-System, dass alle internationalen Zahlungsströme einschließlich der lokalen Steuern und Auszahlungen automatisiert behandelt ist PANTAFLIX zu einem wesentlichen Asset des Konzerns herangereift. Neben zahlreichen hochkarätigen personellen Ergänzungen ist mit der Verstärkung durch Stefan Langefeld, der am 01. Mai 2017 von Apple als weiterer Vorstand für das operative Geschäft zur PANTALEON wechselte, der Konzern nun hervorragend für ein beschleunigtes Wachstum aufgestellt.

Die testierten finalen Zahlen werden im Rahmen des Geschäftsberichts 2016 im Juni 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft unter group.pantaleonentertainment.com im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Über die PANTALEON Entertainment AG:

Die PANTALEON Entertainment AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Die Gruppe entwickelte als führender Produzent von Spielfilmen mit Vertriebspartnern von Weltformat wie Warner Bros. und Amazon Prime vom Start weg eine hohe Wachstumsdynamik. Der wirtschaftliche Erfolg auf Produzentenseite ermöglichte die Entwicklung von www.pantaflix.com, einer innovativen und disruptiven Video-on-Demand-Plattform. Die 100%-ige Tochter von PANTALEON startete 2016 ihren weltweiten Roll-out. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaleonentertainment.com und www.pantaflix.com.

Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.:+49 89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

12.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTALEON Entertainment AG

Katharinenstr. 4 61476 Kronberg Deutschland Telefon: 06173 - 394 50 95 Fax: 06173 - 394 50 97 E-Mail: info@pantaleonfilms.com

Internet: www.pantaleonentertainment.com

ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

573103 12.05.2017

ISIN DE000A12UPJ7

AXC0155 2017-05-12/11:49