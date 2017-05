EnviTec Biogas im Geschäftsjahr 2016 mit hoher Auslastung und Ergebniszuwachs

* Umsatz sinkt auf 162,9 Mio. Euro (-6,9 %) * Gesamtleistung inkl. Anlagen im Bau steigt auf 204,9 Mio. Euro (+17,3 %) * Operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro) * Ergebnis je Aktie bei 0,11 Euro (Vorjahr: 0,10 Euro) * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2016: 0,60 Euro je Aktie

Lohne, 12. Mai 2017 - Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 eine solide Geschäftsentwicklung. Während sich die Segmente Eigenbetrieb und Service deutlich positiv entwickelten, konnte im Anlagenbau bei einer hohen Auslastung eine große Zahl von Anlagen im Bau nicht schlussgerechnet werden. Daraus resultierte ein Rückgang der Umsatzerlöse auf Konzernebene um 6,9 % auf 162,9 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Die Gesamtleistung, die den Wert der noch in Bau befindlichen Anlagen berücksichtigt, stieg hingegen deutlich um 17,3 % auf 204,9 Mio. Euro (Vorjahr: 174,9 Mio. Euro).

In der Segmentbetrachtung legte der Umsatz im größten Geschäftsbereich des Konzerns, im Eigenbetrieb, um 4,2 % auf 101,7 Mio. Euro zu. Das Servicesegment verbuchte mit einem Anstieg um 19,4 % auf 31,0 Mio. Euro im zweiten Jahr in Folge ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum. Im Anlagenbau sank der Umsatz aufgrund des beschriebenen Effekts um 41,2 % auf 30,2 Mio. Euro.

Die Zahl der Beschäftigten stieg aufgrund des Ausbaus der Geschäftstätigkeit im Servicesegment von 400 auf 439 Mitarbeiter zum Stichtag 31. Dezember 2016.

Im Geschäftsbereich Energy führte in 2016 eine Änderung der Energie- und Stromsteuer-Gesetzgebung erwartungsgemäß dazu, dass die Vermarktung von regional produziertem Strom deutlich an Wirtschaftlichkeit einbüßte. Daher entschied sich EnviTec dazu, dieses Geschäftsmodell nicht mehr weiterzuverfolgen und die verbliebenen Aktivitäten des Energy-Segments im Bereich Eigenbetrieb zusammenzufassen.

Insgesamt konnte die EnviTec Gruppe das Geschäftsjahr erneut positiv abschließen und den Gewinn gegenüber dem Vorjahr leicht steigern. Insbesondere die Bereiche Service und Eigenbetrieb entwickelten sich trotz gestiegener Aufwendungen ausgesprochen positiv. So stieg der operative Gewinn vor Abzug von Abschreibungen (EBITDA) im Konzern von 21,0 Mio. Euro auf 22,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Nach Steuern wurde ein Konzernergebnis in Höhe von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,4 Mio. Euro) erwirtschaftet. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,11 Euro für das Jahr 2016 (Vorjahr: 0,10 Euro). Im Einzelabschluss der AG betrug der Bilanzgewinn 10,0 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten.

Der Konzern verfügte zum Jahresende 2016 über flüssige Mittel in Höhe von 16,5 Mio. Euro (Vorjahr: 19,7 Mio. Euro) und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände in Höhe von 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,8 Mio. Euro). Der Netto-Cashflow sank im Geschäftsjahr 2016 auf 20,0 Mio. Euro (Vorjahr: 36,1 Mio. Euro). Die deutliche Abnahme resultierte im Wesentlichen aus der hohen Auslastung im Anlagenbau und einem Anstieg der eingelagerten Rohstoffsubstrate, womit eine stärkere Kapitalbindung verbunden war. Mit einer Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag in Höhe von 55,3 % (Vorjahr: 57,4 %) verfügt EnviTec weiterhin über eine sehr solide Kapitalstruktur.

Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG: "Im Geschäftsjahr 2016 ist es uns gelungen, unsere Stärken und Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen und das Jahr mit einem deutlich positiven Ergebnis abzuschließen. In den kommenden Jahren wollen wir auf Basis der regelmäßigen Cashflows, die wir im Eigenbetrieb erwirtschaften, unser internationales Engagement im Anlagenbau weiter verstärken und den Ausbau des ergänzenden Geschäftsfelds Service im In- und Ausland weiter forcieren. Mehr denn je wird es dabei von Bedeutung sein, Geschäftsmodelle und Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln, neue Anwendungen und Verfahren zu ergründen und Marktopportunitäten schnell und effizient zu nutzen. Dabei beabsichtigen wir, die Abhängigkeit von den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verringern und mittelfristig bis zu 30 % des Unternehmensumsatzes nicht mehr aus dem geförderten Biogasbereich zu generieren."

Für das Geschäftsjahr 2017 wird auf Konzernebene eine leichte Umsatzsteigerung sowie eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) erwartet. Ausschlaggebend für die Erreichung der wirtschaftlichen Ziele in 2017 wird vor allem der Geschäftsverlauf des Anlagenbau-Segments sein. Hier verfügte EnviTec Biogas zum Ende des Geschäftsjahres 2016 über einen Auftragsbestand in Höhe von 103,3 Mio. Euro (Vorjahr: 77,9 Mio. Euro).

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 ist abrufbar unter: http://www.envitec-biogas.de/ir/veroeffentlichungen/finanzberichte.h tml

Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet außerdem das gesamte Anlagenmanagement sowie die Betriebsführung an. Daneben betreibt EnviTec auch eigene Biogasanlagen. 2011 hat EnviTec Biogas das Geschäftsfeld um die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Grünstrom- und Regelenergievermarktung erweitert. Die EnviTec Biogas AG ist inzwischen weltweit in 14 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2016 erzielte EnviTec einen Umsatz von 162,9 Mio. Euro und ein EBIT von 4,2 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die EnviTec-Gruppe derzeit gut 440 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist EnviTec Biogas an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt: Katrin Hackfort EnviTec Biogas AG Tel: +49 25 74 88 88 - 810 E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de

