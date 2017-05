Laut Unternehmenschef Kurt Bock hat das Geschäft der BASF SE (ISIN: DE000BASF111) in Asien in den ersten vier Monaten dieses Jahres ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Dies gab Bock am Freitag auf der Hauptversammlung des Unternehmens bekannt. Auch beim gesamten Umsatz und Gewinn verbucht der Chemiekonzern einen deutlichen Anstieg zwischen Anfang Januar ...

