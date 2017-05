Liebe Trader,

Nach Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 ist das Wertpapier der Hamburger Hafen und Logistik AG deutlich angesprungen und kurzzeitig sogar an seine Märzhochs gestiegen - doch ist der erfolgreiche Auftakt für weitere Gewinne schon ausreichend? Ein Blick auf den bisherigen Chartverlauf offenbart jedoch kein so erfreuliches Bild. Die Aktie markierte nämlich noch Anfang 2016 frische Tiefs bei 11,86 Euro und tendiert in der mittleren Handelsspanne aus den Vorjahren. Seit 2010 bestimmte nämlich noch bis vor wenigen Wochen ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen, wobei der Kurs der Wertpapiere von HHLA sich bereits wieder ein Stück weit erholen und über den Abwärtstrend ansteigen konnte. Hierbei konnten auf Wochenbasis auch die gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 überwunden werden, das den Weg für weitere Kursgewinne auf Sicht der kommenden Monate nun frei gemacht hat. Dennoch steckt der Wert kurzfristig noch in der bisherigen Handelsspanne bestehend seit Dezember 2016 fest, erst eine Auflösung dieser kann für weitere Gewinne sorgen und macht Long-Positionen auf mittelfristiger Basis durchaus interessant.

Long-Chance:

Obwohl die HHLA-Aktien im heutigen Handelsverlauf einen deutlichen Kurssprung zur Oberseite vollzogen haben, muss noch ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über das Kursniveau von 20,00 Euro erfolgen. Erst dann sind weitere Gewinne zu den Hochs aus 2015 bei 21,52 Euro zu erwarten, übergeordnet könnte es sogar bis in den Bereich von 21,52 Euro weiter aufwärts gehen. Hierauf können mittelfristig orientierte Anleger beispielshalber über ein Investment in entsprechende Long-Positionen setzen und hierbei eine stattliche Rendite erreichen. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung ist aber noch unter den jüngsten Tiefs von 16,55 Euro anzuordnen - dieses Niveau entspricht auch ungefähr dem Verlauf der einstigen Abwärtstrendlinie bestehend seit 2010. Daher dürfte ein Rückfall unter dieses Niveau auch wieder Sorgenfalten in die Gesichter der Anleger treiben, Abgaben auf die Jahrestiefs aus 2015 bei 11,86 Euro wären in diesem Fall nicht mehr auszuschließen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,63 Euro

Kursziel: 20,00 / 21,52 Euro

Stopp: < 16,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,13 Euro

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Hamburger Hafen und Logistik AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,63 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

