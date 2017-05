ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding Mitglied der Social Stock Exchange

Frankfurt am Main, London, 12. Mai 2017 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) ist jetzt Mitglied der Social Stock Exchange - Europas einzigem öffentlicher Markt für wirkungsvolle Investitionen. Die Aufnahme als Mitglied erfolgte nach der Ratifizierung ihres dafür erstellten Wirkungsberichts (Impact Report), der durch ein unabhängiges Zulassungsgremium der Social Stock Exchange anerkannt wurde.

In dem Impact Report wird die soziale Wirkung der ProCredit Gruppe sowohl qualitativ als auch quantitativ beschrieben. Hierbei werden drei Themengebiete hervorgehoben, die die Gruppe als ihre größten sozialen Einflussbereiche identifiziert hat: die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für KMU-Kunden, die Förderung von Umweltbewusstsein und -schutz sowie die Personalentwicklung.

Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der ProCredit General Partner AG (persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA), sagte: "Wir sind sehr erfreut und fühlen uns geehrt, dass die Social Stock Exchange uns als Mitglied aufgenommen hat. Damit erhalten wir die Möglichkeit, uns Investoren zu präsentieren, die sich auf wirkungsvolle Investitionen konzentrieren. Soziale Verantwortung ist einer der Grundwerte unserer Gruppe. Deshalb unternehmen wir große Anstrengungen, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaften zu haben, in denen wir tätig sind. Mit unserem nachhaltigen und entwicklungsorientierten Geschäftsmodell sind wir sehr zuversichtlich, dass die Mitgliedschaft bei der Social Stock Exchange eine hervorragende Möglichkeit ist, unsere Sichtbarkeit gegenüber Investoren zu erhöhen, die genau zu uns passen könnten."

Den Impact Report finden Sie auf der Internetseite der Social Stock Exchange

( http://socialstockexchange.com/wp-content/uploads/2017/05/ProCredit_Holding_SSX_Impact_Report_2016.pdf) und auf der Website der ProCredit Holding ( http://www.procredit-holding.com/en/vacancies-and-service/downloads.html).

Tomás Carruthers, Chief Executive der Social Stock Exchange, kommentierte: "Wir wissen, dass der Zugang zu einer Reihe von wettbewerbsfähigen Finanzdienstleistungen für die erfolgreiche Entwicklung von kleinen Unternehmen entscheidend ist. Diese können dann wiederum soziale Wirkung entfalten - insbesondere in Entwicklungsländern. Diese Zielsetzung ist das Herzstück der Mission von ProCredit und vor diesem Hintergrund freue ich mich, ProCredit in der wachsenden Zahl der Mitglieder der Social Stock Exchange begrüßen zu dürfen."

Über die ProCredit Holding

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Bankengruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Über die Social Stock Exchange

Die Social Stock Exchange bietet Zugang zu der weltweit ersten regulierten Börse für Unternehmen und Investoren, die durch ihre Aktivitäten eine positive soziale und ökologische Wirkung erzielen wollen. Das Ziel des Austauschs ist es, diesen Unternehmen zu helfen, sich mit Investoren zu vernetzen und Kapital in einer angemessenen Größenordnung freizuschalten. Alle Unternehmen müssen vor dem Beitritt eine strenge Reihe von Kriterien erfüllen, einschließlich der Veröffentlichung eines Impact Reports.

Die Social Stock Exchange hat eine Vereinbarung mit dem NEX Exchange (ehemals ISDX), um das Marktsegment "Social Stock Exchange" für nachhaltige Unternehmen zu betreiben.

Die Social Stock Exchange Ltd (FRN: 625231) ist ein bevollmächtigter Vertreter von Kession Capital Limited (FRN: 582160), die von der Financial Conduct Authority ("FCA") in Großbritannien zugelassen und reguliert wird.

NEX ist eine anerkannte Investment Börse (Recognised Investment Exchange), die einen geregelten Markt und einen Wachstumsmarkt betreibt und eine Sekundärmarkthandelsplattform bereitstellt. NEX wird von der FCA überwacht. Weitere Informationen: www.socialstockexchange.com

