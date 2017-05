Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Software AG / Software AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung Software AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-05-12 / 13:48 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Software AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Erwerb eigener Aktien - 9. Zwischenmeldung und Abschlussmeldung Software AG schließt Aktienrückkauf ab Darmstadt, 12. Mai 2017 Das Aktienrückkaufprogramm, das der Vorstand der Software AG auf der Basis der von der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien am 6. März 2017 beschlossen und am 13. März 2017 begonnen hat, wurde mit Ende des Handelstages am 11. Mai 2017 beendet. Das nun beendete Rückkaufprogramm war mit Bekanntmachung vom 10. März 2017 gemäß Art. 5 Abs.1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs.1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt worden. Mit Meldung vom 11. Mai 2017 (7:55 Uhr) wurde die vorzeitige Beendigung des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 1 S. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemacht. Im Zeitraum vom 08. Mai 2017 bis einschließlich 11. Mai 2017 hat die Software AG insgesamt Stück 280.589 Aktien im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms gekauft. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) 08. Mai 2017 71.000 42,477375 09. Mai 2017 58.138 42,404504 10. Mai 2017 57.451 42,526332 11. Mai 2017 94.000 42,312159 Insgesamt wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 13. März 2017 bis zum 11. Mai 2017 2.326.892 Stück eigene Aktien (entsprechend 3,046 % am Grundkapital) zu einem Gesamtpreis von 89.559.770,04 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) gekauft. Dies entspricht einem durchschnittlichen Kaufpreis pro Aktie von 38,49 EUR. Die Anzahl eigener Aktien der Software AG zum 11. Mai 2017 beträgt insgesamt 2.495.261 Stück, was einem Anteil von 3,266 % am Grundkapital der Software AG entspricht. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Software AG unter der Rubrik Investor Relations (www.softwareag.com/ investoren) veröffentlicht. Darmstadt, 12. Mai 2017 Software Aktiengesellschaft 2017-05-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Internet: www.softwareag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 573173 2017-05-12

