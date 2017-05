Wien - In der globalen Asset-Management-Branche tobt ein erbitterter Preiskampf, so die Experten von "FONDS professionell".Anbieter günstiger ETFs würden traditionellen Fondsgesellschaften das Feld streitig machen. Ergo seien auch die Gebühren aktiver Fonds ins Rutschen geraten.Wer den Zustand der europäischen Fondsindustrie beschreiben wolle, dem würden spontan zwei Dinge einfallen: Milliardenschwere Zuströme an frischem Investorengeld einerseits, das aber - andererseits - mit immer mehr und immer preisaggressiveren Passivprodukten geteilt werden wolle. Traditionellen Asset Managern blase der Wind entsprechend hart ins Gesicht.

