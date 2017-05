Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Scout24 AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Scout24 AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-12 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Scout24 AG München ISIN DE000A12DM80/WKN A12DM8 Berichtigung der Veröffentlichung vom 27. April 2017 Die Scout24 AG weist vorsorglich darauf hin, dass die diesjährige ordentliche Hauptversammlung im Hotel Maritim proArte, das in der Friedrichstraße 151, 10117 Berlin gelegen ist, stattfindet. In der Veröffentlichung vom 27. April 2017 wurde versehentlich eine falsche Hausnummer angegeben. München, im Mai 2017 *Scout24 AG* _Der Vorstand_ 2017-05-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Dingolfinger Str. 1-15 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 444560 Fax: +49 89 444563000 E-Mail: ir@scout24.com Internet: http://www.scout24.com ISIN: DE000A12DM80 WKN: A12DM8 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange, London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 573243 2017-05-12

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)