In der Woche vom 08. bis 12. Mai 2017 (KW19) präsentieren zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre Zahlen für das erste Quartal des Jahres. So starten paragon, PNE Wind, SAF-Holland, Berentzen und Ferratum allesamt gut ins neue Jahr. Auch die Singulus Technologies AG meldet einen Aufwärtstrend mit hohem Auftragsbestand im ersten Jahresviertel. Die Deutsche Rohstoff AG kann im Geschäftsjahr 2016 nur einem kleinen Gewinn in Höhe von 0,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,5 Millionen Euro) verbuchen, ist aber optimistisch für das laufende Jahr 2017. Im ersten Quartal sind die Zahlen schon deutlich verbessert.

Neuemissionen - die BDT Media Automation GmbH plant im zweiten Halbjahr 2017 die Begebung einer neuen Anleihe. Diese soll sieben Jahre laufen, ein Volumen von 5,0 Millionen Euro haben und jährlich mit 8,00 Prozent verzinst werden. Der Automobilzulieferer HELLA hat bereits in dieser Woche eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von ebenfalls sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 1,0 Prozent pro Jahr verzinst.

Keine Woche ohne Rickmers-Nachrichten. In dieser Woche scheitert die vom 8. bis 10. Mai 2017 abgehaltene Abstimmung ohne Versammlung der Rickmers-Anleihegläubiger aufgrund einer deutlichen Unterschreitung des erforderlichen Beschluss-Quorums. Am 1. Juni 2017 müssen die Rickmers-Anleger daher erneut ran, dann wird die Gläubigerversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...