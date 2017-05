Drei große Zukäufe reichen vorerst: Der Gesundheitskonzern Fresenius integriert in der nächsten Zeit erst mal die jüngsten Zukäufe, anstatt weitere Unternehmen zu kaufen - obwohl das finanziell machbar wäre.

Der Gesundheitskonzern Fresenius will es nach drei großen Zukäufen künftig etwas langsamer angehen lassen. Finanziell könnte sich das Unternehmen weitere Zukäufe zwar leisten, sagte Vorstandschef Stephan Sturm am Freitag auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Das Management sei in der nächsten Zeit mit der Integration der jüngsten Zukäufe aber gut ausgelastet. "Wir sollten das, was wir abgebissen haben, erst ordentlich zerkauen und dann auch verdauen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...