Bonn (ots) - Umfragen sind das Eine - echte Wahlen das Andere. Nach den ersten beiden Landtagswahlen des Jahres im Saarland und in Schleswig-Holstein hat nun das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen gewählt. Das Ergebnis der "kleinen Bundestagswahl" gibt deutliche Fingerzeige auf die politische Stimmung im ganzen Land. Selten aber war diese in einem Wahljahr so wechselhaft und volatil wie in diesem Jahr. Wer eben noch einen Hype erlebte und auf einer scheinbaren Erfolgswelle ganz oben schwamm, kann sich schon wenige Wochen später im Tal befinden. Was bedeutet der Ausgang der NRW-Wahl für den Kampf ums Kanzleramt? Wer bekommt Rücken-, wer Gegenwind? Welche Themen werden den Bundestagwahlkampf dominieren? Zeichnen sich neue Koalitionsoptionen ab?



Diese und weitere Fragen diskutiert Alfred Schier unter dem Titel "Nach der NRW-Wahl: Jetzt beginnt der Kampf ums Kanzleramt" mit seinen Gästen:



- Jürgen Rüttgers, ehem. Bundesminister und ehem. Ministerpräsident NRW



- Klaus von Dohnanyi, ehem. Bundesminister und ehem. Erster Bürgermeister Hamburg



