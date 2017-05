Lieber Leser,

Fielmann musste in den beiden vergangenen Handelswochen herbe Verluste hinnehmen. Damit steht der laufende Aufwärtstrend formal auf dem Spiel. Die Aktie büßte binnen zweier Wochen immerhin 7 % ein und konnte erst in den letzten Handelstagen den Kursrücksetzer verlangsamen. Dennoch ist der Kursrücksetzer auf dem denkbar höchsten Niveau passiert. Die Aktie hatte am 26. April mit 76,48 Euro ein Allzeithoch markiert. Dabei ist jetzt allerdings Vorsicht geboten, so technische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...