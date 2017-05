Wochenausblick: DAX schließt fester. Drillisch, Telekom und Immo-Aktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem Sprint der vorangegangenen drei Wochen präsentierten sich die internationalen Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche recht uneinheitlich. So beendeten DAX® sowie Dow Jones®, EuroStoxx® 50, CAC®40 und FTSE® MIB im Bereich ihres jeweiligen Vorwochenschlusskurses. Während unter anderem TecDAX® und FTSE 100® erneut deutlich zulegten, musste der spanische IBEX®35 in den vergangenen Handelstagen deutlich Federn lassen.

Die Kursbewegungen bei den Einzelwerten waren vor allem von der Veröffentlichung von Unternehmenszahlen geprägt. Dies sorgte dafür, dass Titel wie die DAX®-Aktien Deutsche Telekom und Merck sowie Nebenwerte wie Evotec, Leoni und Osram in der vergangenen Woche überdurchschnittlich zulegten. Zum Wochenschluss sorgte eine mögliche Fusion von Drillisch und United Internet für ein Kursfeuerwerk der beiden Aktien. Auffällig waren zudem Immobilientitel wie Deutsche Wohnen und Vonovia, die im Wochenverlauf zu den stärksten Titel ihrer jeweiligen Indizes zählten.

Der Anleihenmarkt zeigte sich nach dem Renditeanstieg der Vorwoche in Deutschland weitgehend stabil. Bei US-Staatsanleihen deutet sich zum Wochenschluss eine kurzfristige Trendwende an. So sackte die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere um 6 Prozentpunkte auf 2,34 Prozent ab.

Die scheinbare Ruhe und Gelassenheit der Anleger spiegelt sich derzeit auch am extrem niedrigen Kursniveau des VDAX® new wieder. Das Volatilitätsbarometer des DAX® notiert zum Wochenschluss bei gerade einmal 12,5 Prozent. Das heißt: Optionsscheine sind - gemessen an der Prämie - günstig wie selten.

In der kommenden Woche stehen vor allem Titel aus der zweiten Reihe mit Quartalszahlen und Hauptversammlungen im Fokus. Zudem kommen Daten aus dem Automobilsektor.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem Alibaba, Aurubis, Bilfinger, Merck, Porsche, RWE, Salzgitter, Talanx, TUI, United Internet und Wirecard Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Zudem laden Deutsche Bank, Deutsche Börse, Drillisch, Jungheinrich, Morphosys, SGL Carbon, Software AG, Symrise und Vonovia zur Hauptversammlung.

Am Dienstag wird der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulasssungen in der EU veröffentlichen. Für die ersten drei Monate des Jahres meldete der Verband ein Plus von 11,2 Prozent.

Wichtige Termine

15.5.: China - Industrieproduktion, April

16.5.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Mai

16.5.: Europa - BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

16.5.: USA - Industrieproduktion, April

17.5.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, April

18.5.: Japan - BIP Q1, erste Schätzung

18.5.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.780/12.820/13.050/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.590/12.630/12.680 Punkte

Der DAX® zeigte sich zum Wochenschluss wieder etwas fester und nahm Kurs auf die 12.780 Punktemarke. Zwischen 12.780 und 12.820 Punkten formiert sich weiterhin eine hartnäckige Widerstandszone. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung deutet sich frühestens oberhalb dieser Zone an. Solange die Zone nicht überschritten ist, drohen weitere Rücksetzer bis 12.630/12.680 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2017 - 12.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2012 - 11.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 54,09 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 93,90 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.05.2017; 17:34 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,91 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 19,34 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.05.2017; 17:34 Uhr

