Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm 0% auf 75,99, davor 14 Tage im Plus (5,4% Zuwachs von 72,1 auf 75,99), RHI -2,73% auf 30,16, davor 4 Tage im Plus (14,88% Zuwachs von 26,99 auf 31), Flughafen Wien -1,08% auf 34,425, davor 3 Tage im Plus (3,88% Zuwachs von 33,5 auf 34,8), voestalpine -1,47% auf 38,2, davor 3 Tage im Plus (1,35% Zuwachs von 38,26 auf 38,77), SW Umwelttechnik -2% auf 9,31, davor 3 Tage im Plus (2,04% Zuwachs von 9,31 auf 9,5). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Sanochemia 1,51 (MA200: 1,53, xD, davor 119 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: RHI (bester), Rosenbauer (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: RHI (2 Plätze verloren, von 4 auf 6); dazu, RHI...

