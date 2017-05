Was kaufen die professionelle Investoren? Statistiken geben einen tiefen Einblick in die Aktionen der Großanleger. Zu Jahresbeginn waren vornehmlich US-Aktien gefragt, doch da gehen die Meinungen inzwischen auseinander. Viel lieber investieren die Profis in andere Regionen.Europa-Aktien sind ein klarer Favorit, ebenfalls angesagt sind Emerging-Markets-Titel. Das belegen die Statistiken des US-Investmenthauses BlackRock, die die weltweiten Mittelzu- und Abflüsse von Exchange Traded ...

Den vollständigen Artikel lesen ...