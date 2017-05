Eine neue Variante der Erpressersoftware Ransomware hat offenbar zehntausende Rechner weltweit infiziert. Betroffen sind mehr als 70 Länder. Internet-Kriminelle haben eine einträgliche Einkommensquelle entdeckt.

Überall auf der Welt suchen Unternehmer nach funktionierenden Geschäftsmodellen für das digitale Zeitalter. Während Entrepreneure an der US-Westküste jahrelang an der Eliteuniversität Stanford büffeln und bei Investoren mühsam um Startfinanzierungen betteln, haben andere Erfindergeister längst ein effektiveres, freilich illegales Werkzeug entwickelt, um Geld im Netz zu verdienen: Ransomware.

Die Handlungsanweisung für die Opfer steckt dabei schon im Namen. "Ransom" bedeutet auf Deutsch so viel wie: "freikaufen". Die Software verschlüsselt den Rechner oder die Daten der Betroffenen und gibt seine Geisel erst wieder frei, wenn das Opfer Lösegeld gezahlt hat, zum Beispiel in der Cryptowährung Bitcoin. Die digitalen Geiselnehmer verbreiten sich so einfach wie massenhaft - über eine E-Mail, die mit einem Klick an Zehntausende Adressen gleichzeitig geschickt werden kann, oder über manipulierte Webseiten.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nennt Ransomware "ein etabliertes Geschäftsmodell". Man könnte aber auch sagen: Ransomware, das ist das perfekte Verbrechen.

Eine neue Variante des schädlichen Computercodes namens "WannaCry" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...