Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm 0% auf 75,99, davor 14 Tage im Plus (5,4% Zuwachs von 72,1 auf 75,99), First Solar -0,66% auf 36,38, davor 8 Tage im Plus (23,93% Zuwachs von 29,55 auf 36,62), S&T +2,21% auf 12,633, davor 7 Tage im Minus (-10,75% Verlust von 13,85 auf 12,36), Sany Heavy Industry +1,06% auf 6,67, davor 6 Tage im Minus (-8,08% Verlust von 7,18 auf 6,6), Transocean -4,44% auf 10,77, davor 5 Tage im Plus (11,92% Zuwachs von 10,07 auf 11,27), Münchener Rück +0,09% auf 175,5, davor 5 Tage im Minus (-2,8% Verlust von 180,4 auf 175,35), Drillisch +11,59% auf 54,16, davor 5 Tage im Minus (-3,18% Verlust von 50,13 auf 48,53), Vossloh +0,59% auf 61,59, davor 5 Tage im Minus (-2,02% Verlust von 62,49 auf 61,23), WireCard -0,34% auf 55,65, davor 4...

