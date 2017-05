Die Biotechgesellschaft hat am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zwar verringerte sich der Umsatz um rund ein Drittel auf 2,6 Millionen Euro und verdoppelte sich der Verlust auf 3,7 Millionen Euro, bei einem Biotech-Unternehmen in diesem Stadium ist dies aber nicht ungewöhnlich. Interessant war der Zusatz in der Meldung: "Nicht enthalten in der Prognose sind künftige Meilensteinzahlungen aus der bestehenden Partnerschaft mit bluebird oder Umsätze aus potenziellen neuen Transaktionen." Insofern kann man davon ausgehen, dass hier im weiteren Jahresverlauf noch etwas zu erwarten ist.

