Hoffnungsträger Macron wird Präsident - und Frankreich bleibt Motor der EU. Großbritannien kehrt der Union den Rücken. Im Osten schimpft man auf Brüssel. Ein europäisches Stimmungsbild unserer Korrespondenten.

Ein stärkeres Symbol für Europa konnte es gar nicht geben: Der frischgewählte Präsident Emmanuel Macron betrat den Louvrehof zu Klängen der Europahymne "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. Er zelebrierte Europa, das bei dieser Wahl im Mittelpunkt stand wie nie zuvor. Die Wahl für Macron mit über 66 Prozent der Stimmen gegen die Europa-Gegnerin Marine Le Pen war ein klares Votum der Franzosen auch für Europa und den Euro.

Dabei hat Frankreich eher eine etwas bewegte Vergangenheit, was Europa angeht. Die Anti-Europa-Haltung hat eine lange Tradition. Schon unter Präsident Jacques Chirac hatte 2005 ein Referendum zu einer Europa-Verfassung stattgefunden. In Frankreich hätte ein Parlamentsbeschluss genügt, doch Chirac entschied sich für ein Referendum, um dem Volk Mitspracherecht zu geben. Die Umfragen, die vorausgesehen hatten, dass die Franzosen zustimmen würden, täuschten sich. Die Franzosen lehnten den Vertrag ab, 55,7 Prozent stimmten gegen die Annahme.

Die anti-europäische Haltung zog sich durch die verschiedensten politischen Parteien, auch der Sozialist und ehemalige Premierminister Laurent Fabius äußerte sich gegen den Vertragsentwurf, den er als zu wirtschaftsliberal einschätzte. Auch bei den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr gab es nicht nur von Marine Le Pen Kritik an der EU, auch Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon wollte sich mehr auf Frankreich besinnen.

Häufiger zeigten auch Umfragen, dass die Mehrheit der Franzosen eine negative Meinung von der EU hat. Das bedeutet allerdings nur, dass sie unzufrieden sind, aber nicht unbedingt Europa und den Euro verlassen wollen. Europa ist als Thema in Frankreich aber nicht sehr präsent, die Franzosen sind viel zu sehr mit ihren hausgemachten Wirtschaftsproblemen beschäftigt. Die ständige Ermahnung durch Brüssel zur Sparpolitik verärgerte zudem manch einen Franzosen. Man fühlte sich gegängelt.

Macron: Europas Hoffnungsträger

Doch diese Wahlen haben deutlich gemacht, welches Risiko mit einem EU-Ausstieg auf Frankreich zukommen könnte. Es hat den Franzosen bewusst gemacht, dass sie ein wichtiger Teil Europas sind und das verteidigen müssen. Und so war das Thema Europa auch nach der Wahl in Frankreichs Medien so präsent wie schon lange nicht mehr. Macron, hieß es, sei die Chance, Europa wiederzubeleben.

Diese Vorstellung wird aktiv begleitet. Die Stadt Dijon feiert gerade zum zehnten Mal bis zum 27. Mai den "Printemps de l'Europe", das Frühjahr Europas. Die Stadt hat zahlreiche Partnerschaften, jugendliche Europäer diskutieren bei der Veranstaltung über Europa. Und auch Paris feiert jedes Jahr im Mai Europa. Bis zum 14. Mai standen in Paris Konzerte und Debatten über Europa auf dem Programm.

Pierre Gattaz, Chef des Arbeitgeberverbandes Medef, fasste die Stimmung in der Wirtschaft nach der Wahl von Macron zusammen: "Man kann in Frankreich gewinnen, wenn man die Fahne der Europäischen Union hochhält und wenn man daran erinnert, dass die Lösung in einem Unternehmen liegt, das den Freihandel präferiert." Klar ist, durch die Wahl ist das Thema in Frankreich wieder hochaktuell geworden und es besteht Hofffnung, wo es vorher nach Finanz- und Eurokrise eher Pessimismus gab. Vor allem die soziale Komponente, die Macron neben Finanzregierung und Budget für Europa verlangt, kommt bei vielen Franzosen gut an. Tanja Kuchenbecker

Italien: Ein Bild in schwarz-weiß

In eine große blaue Europafahne gehüllt, deklamiert der 23-jährige Matteo Scotto das "Rome Manifesto". "Die heutige Europäische Union weist eine komplizierte institutionelle Architektur auf, die für ihre Bürger schwer verständlich ist und zu Misstrauen führt", liest er vor. Es ist März, in Rom wird der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge gefeiert, die Geburtsstunde der EU. Das Publikum in der deutschen Botschaft, darunter der ehemalige Premier Mario Monti, lauscht mit Interesse. "Das heutige Regierungssystem ist nicht in der Lage, die Herausforderungen, vor denen Europa steht, effektiv und transparent zu lösen", heißt es weiter. Deshalb rufen die jungen Leute dazu auf, eine neue Verfassungsarchitektur zu schaffen mit einem einfacheren Regierungssystem. Sie wollen etwas tun, sich engagieren. Im Netz sammeln sie Unterschriften. Ihr Pathos ist nicht aufgesetzt.

Die Verfasser des Manifests sind keine akademische Minderheit, denn am Tag der offiziellen Feiern und auch der Proteste in Rom gab es auch zwei große Demonstrationen pro Europa, bei denen Matteo und seine Freunde mitgingen. Viele junge Italiener, vor allem die Erasmus-Studenten, sind überzeugte Europäer. 74 Prozent fühlen sich "europäisch", ergab die Umfrage "Generation What Europe" der European Broadcasting Union bei Jugendlichen zwischen 18 und 34, die in Italien vom staatlichen Fernsehsehsender RAI durchgeführt wurde. Doch nur magere 7 Prozent sind ohne Einschränkungen optimistisch, was die Zukunft Europas angeht und 41 Prozent sogar skeptisch.

Das Bild ist schwarz-weiß: Italien ist gespalten in seiner Haltung und in der Politik, europaskeptische Parteien liegen gleichauf mit den etablierten politischen Kräften. Nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Demopolis liegt die Pro-und Contra-Europa-Einstellung der Italiener ungefähr bei 50:50. Es gibt Gründe für die Europamüdigkeit in einem der Gründungsländer der Union: Die dreijährige Rezession hat Spuren vor allem im Mittelstand hinterlassen, der Wohlstand ist gesunken und die Politik wiederholt, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, wie ein Mantra, dass alles Schlechte "aus Brüssel" komme und dass die EU an allem Schuld sei. Das ist Wahlkampftaktik, vordergründig und berechnend. Spätestens im nächsten Frühjahr wird gewählt, und es gibt keinen klaren Favoriten.

Zwei Oppositionsparteien machen aus der Europafeindlichkeit ihr politisches Programm. An erster Stelle das "Movimento 5 stelle" des ehemaligen Komikers Beppe Grillo. Sie planen eine Volksabstimmung über den Austritt Italiens aus dem Euro, sollten sie gewinnen. Dann die rechtsextreme und fremdenfeindliche "Lega Nord", die allein aber keinen Einfluss hat, höchstens als Koalitionspartner.

Schwer zu durchschauen ist das Verhältnis von Matteo Renzi und seiner Regierungspartei PD zu Europa. Er ist überzeugter Europäer, immer gewesen, aber auch ein raffinierter Stratege. Wenn es passt, wettert er heftig gegen Europa. Zur Zeit dreht er es so: in seiner wöchentlichen E-News erzählt er von seinem Treffen mit Ex-US-Präsident Obama in Mailand: "Zusammen haben wir mit dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert, der am Sonntag die Wahl gewonnen hat und der vor einer schwierigen, aber entscheidenden Herausforderung steht: Europa zu verändern und damit in Frankreich anzufangen. Ein neues Europa - denn so wie es ist, geht es nicht und wer Europa liebt weiß das - ist das große Thema der nächsten Wochen." Regina Krieger

Großbritannien: Ein schwieriges Verhältnis

Wie Großbritannien zu Europa steht, darüber besteht seit einem Jahr wohl kein Zweifel mehr: Mit einer knappen Mehrheit haben die Briten bei dem EU-Referendum in vergangenen Sommer für den Austritt aus der EU gestimmt, und am 29. März machte es Premierministerin Theresa May offiziell: Großbritannien kehrt im März 2019 der Gemeinschaft den Rücken. In England, dem größten und am dichtesten besiedelten Landesteil des Vereinigten Königreichs, fiel die Entscheidung gegen die EU deutlicher aus als in Schottland und Nordirland, wo die EU-Befürworter leicht vorne lagen. In England hatten 53,4 Prozent der Wähler für den Abschied gestimmt.

Neal Emery zählt nicht zu denjenigen, die den Ausstieg aus der EU wollten. Der Ladenbesitzer aus dem kleinen Städtchen Watford hatte für "Remain" votiert. Er hatte sogar versucht, seine Mitbürger vor der Abstimmung über den Brexit von den Vorteilen der EU zu überzeugen. Jedes Wochenende stand der 48-Jährige vergangenes Frühjahr in der Einkaufsstraße des Städtchens im Norden von London und sprach die Leute an. Viele von ihnen hätten sich über die Regierung beschwert, erzählt er bei einem Kaffee vor seinem kleinen Buchladen. Aber die Schuld an allem, was schief lief, "die haben sie der EU gegeben. Das war eine Protestwahl". Fühlt er sich denn als Europäer? Er sei Weltbürger, sagt er nach kurzem Nachdenken. "Patriotismus ist schon ein komisches Konzept. Ich denke, das war sinnvoll, als wir noch gegeneinander in den Krieg gezogen sind. Aber heute leben wir doch Seite an Seite".

Neal ist nicht der einzige, der den Abschied von der EU falsch findet. Bei den Protestmärschen uniteforeurope, die in ganz Europa stattfanden, machten auch in britischen Städten Zehntausende mit. Vor allem junge Briten brachte ihre Enttäuschung über die Brexit-Entscheidung lautstark zum Ausdruck.

Trotzdem haben die Briten und allen voran die Engländer seit Jahrzehnten ein schwieriges Verhältnis zur EU. Einer Umfrage von Eurobarometer zufolge, die vor einem Jahr stattfand, würden sich 64 Prozent der Briten nicht als "Europäer" bezeichnen. In Deutschland waren es nur 25 Prozent und in Frankreich 36 Prozent. "Relativ wenig Briten fühlen sich als Europäer, und das ist schon so, seit Großbritannien 1973 der EU beigetreten ist", sagte Sozialforscherin Rachel Ormston von NatCen Social Research dazu.

Auch wenn manche den Ärmelkanal, der die Insel vom europäischen Kontinent trennt, sogar schwimmend durchqueren: Die Distanz zwischen Großbritannien und Europa ist größer als man denkt. Kerstin Leitel

Irland und Schottland: Wirtschaft vor Identität

Größer hätte der Unterschied nicht sein können: Als Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon Ende vergangenen Jahres eine Rede vor dem Oberhaus des irischen Parlaments hielt, wurde sie mit deutlich mehr Begeisterung empfangen als noch zwei Jahr zuvor. Die Parlamentarier überboten sich 2016 mit Lobeshymnen für Sturgeons Kampf, sich nach dem Brexit-Referendum von Großbritannien loszusagen und sich der EU anzuschließen.

2014 dagegen, als die Schotten zum ersten Mal über ihre Unabhängigkeit abstimmten, blieben die Iren neutral und verkniffen sich jede Meinungsäußerung dazu. Sie wollten um jeden Preis den Eindruck vermeiden, dass sie sich in britische Angelegenheiten einmischen.

Großbritanniens Entscheidung, der EU den Rücken zu kehren, hat sowohl in Schottland als auch in Irland das Europa-Gefühl gestärkt. Die Schotten gelten ohnehin schon lange als deutlich europafreundlicher als die Engländer und haben dies auch in einer Umfrage vor knapp einem Jahr bestätigt. Einige erklären das unter anderem damit, dass vor allem nationalistische Schotten sich so vom ungeliebten ...

