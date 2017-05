In der Wochensicht ist vorne: SolarEdge 10,66% vor Trina Solar 7,23%, First Solar 5,33%, Canadian Solar 4,41%, Phoenix Solar 2,55%, JinkoSolar 2,19%, Hanwha Q Cells 0,3%, SolarCity -3,63%, SMA Solar -3,68% und SolarWorld -60,79%. In der Monatssicht ist vorne: First Solar 29,47% vor Trina Solar 15,67% , SolarEdge 11,01% , Canadian Solar 0,84% , JinkoSolar 0,23% , Phoenix Solar -0,17% , SMA Solar -1,46% , SolarCity -4,45% , Hanwha Q Cells -5,55% und SolarWorld -61,36% . Weitere Highlights: SMA Solar ist nun 3 Tage im Minus (8,1% Verlust von 25,62 auf 23,55). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs SolarEdge 42,34% (Vorjahr: -56,69 Prozent) im Plus. Dahinter Phoenix Solar 26,81% (Vorjahr: -45,34 Prozent) und Trina Solar 25,29% (Vorjahr: -13,09 Prozent). SolarCity -62,56% (Vorjahr:...

