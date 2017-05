Die Berentzen AG hat an diesem Mittwoch Zahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. So stieg der Umsatz im Zeitraum Januar bis März um 3,6% auf 40,70 Mio. €. Wachstumstreiber waren im 1. Quartal dabei die Segmente alkoholfreie Getränke sowie Frischsaftsysteme, ohne dabei jedoch genaue Zahlen zu nennen. Rückläufig hat sich hingegen aufgrund eines saisonalen Effekts das Segment Spirituosen entwickelt. Während im Jahr 2016 Ostern in das Auftaktquartal fiel (25.03.-28.03.2016), war Ostern in diesem Jahr erst Mitte April und damit im zweiten Quartal, sodass es hier zu Umsatzrückgängen im Inland kam. Positiv haben sich dagegen die Umsätze mit Markenspirituosen im Ausland entwickelt, konnten die rückläufige Entwicklung im Inland jedoch nicht vollständig kompensieren.



