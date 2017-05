Trotz breiter medialer Unterstützung erwies sich der Hype um Martin Schulz als Strohfeuer. Die NRW-Wahl ist der letzte Test. Hat der rote Populist die Wähler zu offensichtlich für dumm verkauft? Selten hat man die Parteien so nervös erlebt wie in den vergangenen Monaten. Weil sie immer öfter ins Ungewisse hinein kämpfen müssen. So wie auf den letzten Metern in Nordrhein-Westfalen. Auch dort wird mit den Umfragen Roulette ...

