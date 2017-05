Noch gelang dem DAX in der letzten Woche ein neues Allzeithoch, seitdem tendiert der Index auf der Suche nach einer Richtung zur Seite. Wie geht es weiter? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Infineon, SAP, Deutsche Bank, Daimler, Carrefour, Evonik und Gold.

der DAX schloss zum Ende der 19. Kalenderwoche bei 12770 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12717 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der Handelswoche vom 8. bis 12. Mai um 53 Zähler oder um 0,4 Prozent höher. Nach einem weiteren Allzeithoch bei 12783 Punkten kam der DAX nicht mehr voran, sondern stagierte auf dem hohen Niveau. Jedoch bewies sich auch die Unterseite der aktuell zur Seite tendierenden Bewegung um 12650 Punkten als Unterstützung. Marktbewegende Termine stehen in der nächsten Woche nicht auf der Agenda, auch die Berichtsaison der Unternehmen neigt sich dem Ende entgegen. So warten die Anleger derzeit auf ein neues Signal. Ob es sich dann um Ein- oder Ausstieg handelt?

Der DAX verlaufe am Freitag im ruhigen Handel um die Marke von 12730 Punkten. Der wichtige Widerstand von 12780 Punkten wurde in den vergangenen Handelstagen nicht geknackt. Hier blockiere der Fibonacci-Fächer im Tageschart weiter. Allerdings scheine sich der ...

