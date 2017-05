Klartext: HeidelbergCement und United Internet

Liebe Leserin, lieber Leser,

die diesjährige ordentliche Hauptversammlung bei HeidelbergCement hat am 10. Mai beschlossen:

Quelle: tradingview.com

Der Bilanzgewinn von knapp 858 Milliönchen Euro wird dazu verwendet:

1. Eine Dividende von rund 317,5 Mio. Euro auszuschütten

2. 500 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen

3. Ca. 40,5 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen

Dem stimmten die Aktionäre mit 99,86% zu, klare Sache also. Inzwischen ist es ja üblich geworden, dass zwischen Beschluss zur Dividendenzahlung und tatsächlicher Auszahlung einige Tage vergehen. Früher, als "alles besser war" (stimmt natürlich auch nicht), war der Tag nach der Hauptversammlung meist auch der Auszahlungstag.

Bei HeidelbergCement ist es so: Die Dividende soll ab Montag (15. Mai 2017) ausgezahlt werden. Und zwar sind es 1,60 Euro je Aktie. Also nicht wundern, wenn der Kurs der Aktie dann nächste Woche "ex Dividende" notiert und entsprechend fällt. Dafür erhalten die Aktionäre dann ja auch die besagte Dividende.

HeidelbergCement: 1,60 Euro Dividende je Aktie beschlossen

Ansonsten verliefen die Abstimmungen reibungslos. Bei der Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat gab es jeweils JA-Stimmen von mindestens 96,31%. Ansonsten sehen die Pläne des Managements für meinen Geschmack vernünftig aus.

Die Integration von Italcementi soll gut vorangekommen sein. Naja, aber die hat auch laut HeidelbergCement in 2016 negative Einmaleffekte in Höhe von 159 Mio. Euro gebracht (Kaufkosten, Restrukturierungsaufwendungen). Die Finanzsituation soll so verbessert werden, dass die Bonität im "Investment Grade" Bereich liegen soll. Das bedeutet tendenziell höhere Eigenkapitalquote und niedrigere Schulden. Finde ich nicht verkehrt.

Dann der Blick auf United Internet:

Bei United Internet war es zuletzt doppelt interessant. Zunächst die potenziell sehr wichtige Nachricht, dass das Unternehmen die eigenen Telekom-Aktivitäten mit denen von Drillisch bündeln möchte (was letztlich dazu führen würde, dass United Internet einen bedeutenden Anteil an Drillisch übernimmt). Mehr dazu in der Klartext-Ausgabe vom Freitag, 12. Mai. Und dann hat United Internet Freitag nach Börsenschluss auch noch die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Die Eckdaten im Überblick:

United Internet: Die Zahlen zum ersten Quartal 2017

Die Umsätze stiegen um eher bescheidene 2,1% auf 989,2 Mio. Euro

Das Ergebnis je Aktie (operativer Gewinn je Aktie) kletterte um 10,0% auf 0,55 Euro.

Allerdings gab es eine Wertberichtigung für die Beteiligung an Rocket Internet (sprich: Die waren wohl zu hoch bilanziert worden). Der Gewinn pro Aktie unter Berücksichtigung dieser Wertberichtigung lag bei 0,46 Euro.

Und, wichtig: Die Prognose für das Gesamtjahr 2017 wurde bestätigt.

Insofern: Mehr oder weniger wie erwartet, keine exzellenten Zahlen, aber in Ordnung - und Ausblick bestätigt. Mal sehen, wie jetzt die Drillisch-Pläne auch von den Drillisch-Aktionären (außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich im Juli) aufgenommen werden.

Schönen Sonntag!



Ihr

Michael Vaupel