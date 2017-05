Der börsennotierte niederösterreichische Energieversorger EVN will in Kroatien im Gasgeschäft kräftig wachsen. In den drei Küstenregionen Zadar, Sibenik und Split hat die EVN exklusiv Konzessionen für das Gasverteilnetz. Bei den Gaslieferungen an Kunden steht sie im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Potenzial sieht man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...