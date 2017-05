Die Pantaleon Entertainment AG hat am Freitag vorläufige Zahlen für 2016 veröffentlicht. So lagen die Erträge aus operativer Geschäftstätigkeit (Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge) bei 16,30 Mio. € (LSe: 18,02) und damit 19,8% unterhalb des Vorjahreswertes von 20,33 Mio. €. Hintergrund dessen ist die verschobene Umsatzerfassung des vom Umsatzvolumen größten Films "Hot Dog", der erst im Januar 2017 abgeschlossen wurde und somit erst in 2017 umsatzwirksam wird. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag mit -1,60 Mio. € zwar ebenfalls unter Vorjahr, war jedoch insbesondere durch die Investitionen in Pantaflix belastet. Zudem ist zu erwarten, dass der Großteil der Aufwendungen für "Hot Dog" bereits erfasst wurde.



Die vollständige Einschätzung zur Pantaleon Aktie können Sie hier downloaden: Download