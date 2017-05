Interroll Generalversammlung 2017: Sämtliche Anträge finden Zustimmung

Sant'Antonino, Schweiz, 15. Mai 2017. Die Aktionäre der Interroll Holding AG haben anlässlich der Generalversammlung vom 12. Mai 2017 allen Empfehlungen des Verwaltungsrats zugestimmt. Dazu gehörte unter anderem die Genehmigung der Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016: Die Aktionäre erhalten eine um 33.3% erhöhte Ausschüttung in Form einer Dividende von 16,00 CHF.

Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung genehmigt

Die Aktionäre genehmigten in zwei separaten Abstimmungen den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 sowie den Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Jahr 2017.

Sämtliche Verwaltungsräte wiedergewählt

Urs Tanner wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt und auch alle anderen Verwaltungsräte für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Kontakt:

Martin Regnet

Global PR Manager

Interroll (Schweiz) AG

Via Gorelle 3 â"‚ 6592 Sant'Antonino â"‚ Schweiz

+41 91 850 25 21

(media@interroll.com: mailto:media@interroll.com)

(www.interroll.com: http://www.interroll.com/)

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Schlüsselprodukten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Unternehmen beliefert rund 23.000 Kunden (Systemintegratoren und Anlagenbauer) weltweit mit einem breiten Sortiment in den vier Produktgruppen "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Kernindustrien sind Kurier-, Express- und Postdienste, Flughäfen, die Lebensmittelverarbeitung sowie Distribution und weitere Industrien. Interroll-Produkte sind unter anderem im Einsatz bei führenden Weltmarken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Yamaha. Interroll engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Industrieverbände aktiv bei der Entwicklung von Normen. Mit Hauptsitz in Sant'Antonino, Schweiz, verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit rund 2.000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet und im SPI Index vertreten.

Interroll Holding AG

P.O. Box 566 - Via Gorelle 3

CH-6592 Sant'Antonino

T +41 (0)91 850 25 25

F +41 (0)91 850 25 05