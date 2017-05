Das weltweit zweitgrößte Hartgestein-Lithium-Depot des westaustralischen Entwicklers Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) geht zügig in Richtung Produktionsstättenaufbau. Um die optimale Ausbeute von der Liegenschaft zu erzielen, werden laufend Testläufe in unterschiedlichen Konfigurationen vorgenommen. Am 12. Mai 2017 berichtet nun das Unternehmen von den Ergebnissen der jüngsten Tests in der Pilotanlage bei SGS Australia. Die Highlights A) Metallurgische Tests und Ergebnisse der Flotation-Pilotanlage zeigen verbesserte Machbarkeit und Kostenreduktion für die Produktion. B) Kosteneinsparungen von rd. AUD 2,50 je verarbeiteter Tonne wurden erkennbar durch optimierte Reagenzen und größere Körnung (0,5 mm) des Materials. Dies führte zu einer höheren Gewinnungsrate C) Die technischen Grade des Konzentrates erreichten dadurch 7,22% Lithium und 0,14% Eisenoxid bei einer Gewinnungsrate von mehr als 75%. NEU D) Die Herstellung der Teile für die Produktionsstätte ist bereits weit fortgeschritten. Als Anliefertermin ist der Juli 2017 vorgesehen. Einleitend einige Aufnahmen der Pilotanlage bei SGS Abb1: Blick auf die Pilotanlage, Quelle: Pilbara Minerals Abb2: Mahlzellen der Flotationsanlage, Quelle: Pilbara Minerals In der Pilotanlage wurden für die Tests erzhaltiges Material von der Mine Eastern Domain verwendet, die stellvertretend für die 3 Hauptminen Eastern, Western und Central steht. 400 kg der kürzlich genommenen Haufenprobe von 10 Tonnen wurden für...

Den vollständigen Artikel lesen ...