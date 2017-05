The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1615079974 JPMORGAN CHASE 17/28 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1615085781 WESTPAC BKG 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1615085864 WESTPAC BKG 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1615677280 LANDWIRT.R.BK 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA AU000000LFR3 LONGFORD RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1AJ2 XFRA CA00288T2083 ABE RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA B6K1 XFRA CA0738951049 BEARING LITHIUM EQ00 EQU EUR N

CA PGW XFRA CA53056H1047 LIBERTY GOLD EQ00 EQU EUR N

CA MMRA XFRA CA56781Y2015 MARIFIL MINES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 5RM XFRA CA5753231003 MASON RES CORP. EQ01 EQU EUR N

CA ITM1 XFRA IT0005253205 ITALMOBILIARE EQ01 EQU EUR N

CA 1KV XFRA NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01 EQ01 EQU EUR Y

CA NLZD XFRA US6412557083 NEUROMETRIX INC. DL-0001 EQ01 EQU EUR N

CA T2K1 XFRA US8938702045 TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5 EQ01 EQU EUR N

CA 2VN XFRA VGG111961055 BIOHAVEN PHARMAC.HLDG CO. EQ01 EQU EUR N