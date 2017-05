FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.057 EUR

E7S XFRA DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. 0.150 EUR

SIY XFRA CNE1000004F1 SINOTRANS LTD H YC 1 0.010 EUR

G2A XFRA CH0015536466 GALENICA NAM.SF 0,10 18.253 EUR

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.317 EUR

7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.018 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.183 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.086 EUR

KR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.094 EUR

C3Q1 XFRA BMG253431073 COSAN LTD A 0.070 EUR

NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.672 EUR

4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD 1.902 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.644 EUR

B9W XFRA CH0130293662 BKW AG NA SF 2,50 1.460 EUR

WBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 0.638 EUR

1HH XFRA HK0000218211 HUA HONG SEMICONDUCTOR 0.035 EUR

I3H XFRA CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 14.603 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.017 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.083 EUR

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.278 EUR

1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 0.119 EUR

CHE XFRA CNE100002367 CH. HUARONG ASS. M. H HD1 0.018 EUR

W2T XFRA KYG2119B1023 CHINA GOLDJOY GRP HD-,10

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.510 EUR

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.264 EUR

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.303 EUR

1CK XFRA KYG2103F1019 CHEUNG KONG PROP. HLDGS 0.136 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.644 EUR