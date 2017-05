FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.034 EUR

SRI XFRA HK0000083920 SUN ART RETAIL GROUP 0.027 EUR

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.345 EUR

2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.229 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.074 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.092 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.313 EUR

LA2 XFRA US8335511049 SNYDERS-LANCE INC. 0.147 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.101 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.202 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.359 EUR

FAR XFRA US3570231007 FREIGHTCAR AMER. DL-,01 0.083 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.184 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.166 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.405 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.138 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.409 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.294 EUR

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.552 EUR

4HQ XFRA KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 0.011 EUR

OP8 XFRA SE0001696683 OPUS GROUP AB 0.012 EUR

LSI XFRA KYG2176J1058 CK LIFE SCIENCES HD-,10 0.001 EUR

C44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.009 EUR

T9Q XFRA ID1000104003 TOTAL BANGUN PER. RP100 0.003 EUR

Q9S XFRA HK2778034606 CHAMPION REAL EST. UTS 0.014 EUR

WAY XFRA HK0218001102 SHENWAN HONGYUAN (HK)LTD. 0.005 EUR

7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.075 EUR

GZF XFRA FR0010208488 ENGIE S.A. INH. EO 1 0.500 EUR

GRB XFRA FR0000121709 SEB SA INH. EO 1 1.720 EUR

EUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO S.A. 1.200 EUR

SNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 2.960 EUR

FFP XFRA FR0000064784 FFP S.A. EO 1 1.800 EUR

NXS XFRA FR0000044448 NEXANS INH. EO 1 0.500 EUR

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.210 EUR

1AC XFRA US00782L1070 ADVANCEPIERRE F. DL-,01 0.147 EUR