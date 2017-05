Die EVN AG verbrennt seit Dezember 2016 römischen Hausrestmüll in ihrem Wärmekraftwerk in Dürnrohr bei Zwentendorf. Jetzt habe ich gelesen, dass noch mehr Müll aus Rom kommen soll. In "Die Presse" stand sogar, dass die römische Müllentsorgungsgesellschaft AMA 139,81 Euro pro Tonne Müll zahlt. Laut EVN AG sind das Fantasiepreise. Der Vertrag mit Rom ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...