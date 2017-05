Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta006/15.05.2017/07:30) - Das von der CR Capital Real Estate AG entwickelte Neubauprojekt in der Nähe von Leipzig entwickelt sich gut. Die Verkaufsquote liegt wenige Wochen nach Verkaufsstart bei über 50%.



Nach dem ersten Spatenstich Anfang April 2017 und dem reibungslosen Baubeginn kann die CR Capital Real Estate AG auf erfreuliche Verkaufszahlen blicken. Die Nachfrage nach den im ersten Bauabschnitt entstehenden Reihenhäusern mit gehobener Ausstattung ist hoch. Vor diesem Hintergrund werden derzeit weitere Flächen des insgesamt ca. 86.000 qm goßen Baufeldes entwickelt.



Daneben befinden sich neue Projekte in Berlin und Umland in der Planungsphase. Hier werden aktuell Flächen für vergleichbare Reihenhausbebauungen zu ähnlich attraktiven Preisen entwickelt. Das erwartete Projektvolumen wird in den nächsten Jahren bei ca. 180 Mio. EUR liegen.



Über die CR Capital Real Estate AG: Die CR Capital Real Estate AG ist ein im Basic Board notiertes Immobilienunternehmen. Seit fast 10 Jahren entwickelt und verkauft die CR Capital Real Estate AG erfolgreich Immobilien.



(Ende)



Aussender: CR Capital Real Estate AG Adresse: Fasanenstraße 77, 10623 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Christiane Bohm Tel.: +49 30 889 26 88-28 E-Mail: info@cr-cap.de Website: www.cr-cap.de



ISIN(s): DE000A0WMQ53 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1494826200114



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 15, 2017 01:30 ET (05:30 GMT)